15 mar 2020

Todo el mundo está poniendo algo de su parte para superar la crisis del coronavirus. Y las firmas de moda no iban a ser menos. Una de ellas es Primark que ahora propone en su página web una serie de vestidos de algodón de diferentes formas y colores para que quedarse en casa no sea tan incómodo. Aunque no nos vamos a engañar, desconcierta un poco el hecho de que no podamos comprar on line en la firma irlandesa y que sus tiendas físicas en Esapaña estén, lógicamente, cerradas. Aún así, aplaudimos la propuesta y tomamos nota. Un vestido suelto de algodón para estar en casa es una buena idea para escapar del chándal y el pijama.

En su perfil de Instagram han subido dos opciones veraniegas que aún no están disponibles en su web pero los que sí lo están son estos otros vestidos del mismo tejido -algodón- y con diferentes cortes y colores para que elijas el que más te gusta. Te vamos en enseñar los tres más asequibles y a los que más partido vas a poder sacar no solo durante la primavera, también en verano. Todos cuestan menos de 15 euros. Toma nota.

Vestido de algodón en verde militar con volantes, de Primark. pinit

El primero que te proponemos tiene el escote de pico, un largo a la altura de la rodilla y costuras en la parte de la falda que hacen de volantes para darle un toque diferente. Un vestido en verde caqui que tiene truco: le subirás el nivel si le añades unas botas cowboy. Cuesta 10 euros.

Vestido de algodón recto, sin costuras, de Primark. pinit

Este otro no tiene nada que ver. Es como una camiseta larga que se puede llevar solo o con un pantalón debajo. También te vamos a dar un truco para sacarle el máximo partido: llévalo con cinturón. Cuesta 14 euros y lo tienen en más colores.

Vestido de algodón con cordón ajustable a la cintura, de Primark. pinit

La comodidad extrema la encuentras en este otro modleo en color camel, de manga corta y con un cordón ajustable en la cintura para adaptarse a todo tipo de silueta. ¿Que quieres comodidad extrema? Déjatelo suelto. ¿Que te apetece marcar figura? Tira del cordón. Una prenda a la que le sacarás partido por 14 euros.

Es evidente que todas las firmas juegan sus cartas para hacernos la vida más fácil durante el encierro y, si no lo podemos comprar aún, por lo menos soñaremos con los looks que nos vamos a poner dentro de -esperemos- unos pocos días.