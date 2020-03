16 mar 2020

La verdad es que no lo han podido hacer mejor. Ya teníamos a Mery Turiel y a Santi Silva en el top de nuestras parejas favoritas de Instagram, pero con estas fotos nos acaban de conquistar de manera definitiva e irremediable. Demuestran un sentido del humor y, a la vez, una delicadeza que pocas veces vemos en este tipo de juegos con la moda y el género. El recurso no es original: lo gracioso es verle a él con la ropa de ella, y viceversa. Sin embargo, nos encanta cómo han enfrentado sus looks clónicos y, en general, el tono que tienen todas las poses en las fotografías. Está claro: Mery ha encontrado en su novio a su clon de moda definitivo. Estas son, hasta el momento, nuestras fotos favoritas de #yomequedoencasa.

Probablemente el look más difícil: vestido largo y sombrero romántico.

Esta misma idea, que el novio de una influencer conocidísima se ponga los trajes de su famosa pareja, nos tiene que sonar. La vemos cada año en la pareja formada por Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: él se coloca, a duras penas, el espectacular vestido que ella ha llevado en Nochevieja cada año. Sin embargo, vemos en él esa incomodidad de muchos hombres cuando tratan de imitar, a veces incluso llegando a ridiculizarla, la feminidad máxima. La llevan, casi siempre, a lo paródico.

Ambos están fantásticos con este vestido dorado, cien por cien fiesta.

En las fotos de Mery Turiel y Santi Silva no vemos ninguna incomodidad exacerbada ni ningún intento de llevarse a la parodia o ridiculizar las poses de Mery. Al contrario: las imita con un buen rollo y una naturalidad maravillosa. Así tiene que ser, pues cuando ella se pone la ropa de él no se sienta ridícula ni tiene que parodiar ninguna actitud que caracterice a lo masculino. Lo dicho: hay que quererlos.

Mery Turiel y Santi Silva, con el look de baloncesto de él.

Esta relación tan sana con la moda y con la identidad de género que conlleva dice muchas cosas de Mery Turiel y Santi Silva como pareja, entre ellas que tienen una relación igualitaria en la que sus respectivas diferencias no están en el territorio de la extrañeza y lo ajeno, sino que se integran, se aman y se respetan. Bravo por ellos, ¿no?