17 mar 2020

Conociendo la situación actual que estamos viviendo por la crisis del coronavirus, es más que sorprendente que un vestido se haya agotado en muy pocas horas. Las tiendas están cerradas y la posibilidad de comprar ropa se reduce solo vía online. Pues bien, la nueva colección de Stradivarius no solo ha sido un éxito gracias a prendas como el vestido arrugado o el traje informal, si no también por un vestido midi que tiene un efecto estilizador en el pecho. La prenda forma parte de lo último que ha llegado a la firma y solo ha tardado tres días en desaparecer.





Hace pocos días, Stradivarius actualizaba su colección de primavera/verano con prendas nuevas que tienen un denominador común: el azul. Esta temporada la web se ha propuesto hacer de este color el 'must have' de tu armario y parece que lo está consiguiendo. Entre todo eso nuevo, se encontraba un vestido midi que desde la redacción fichamos y que a día de hoy no está en la web. Y sabemos cuál es la razón.

Se trata de un vestido de corte midi en azul claro que su falda de vuelo la forman unos grandes volantes. Sin embargo, el elemento a destacar es la forma del pecho. La prenda tiene un escote en forma de V formado por su posición cruzada que se anudan con una lazada en la espalda. Este diseño permite que se adapte a la perfección a cada tipo de pecho ya que es ajustable y consigue un efecto estilizador gracias a que deja esta parte del cuerpo firme.

Además, las tiras que se anudan en la parte trasera hacen que la parte superior de la cintura quede ceñida, mejorando aún más la silueta. Por último, sus mangas fruncidas y abullonadas arman los hombros y el busto haciendo que quede ideal. Una prenda perfecta que la firma ha promocionado en sus redes y que ha vuelto locas a las usuarias que rápido han preguntado por él. Desde la ceunta prometen que regresará dentro de muy poco y nosotras ya estamos deseando hacernos con él para lucir nuestra mejor versión cuando podamos volver a la calle.