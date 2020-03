16 mar 2020

Además de tener las 5 tendencias de zapatos de primavera y prendas originales y atrevidas como este vestido arrugado, la nueva colección de Stradivarius viene cargada de prendas para todos los gustos que son todo un acierto. Ejemplo de ello es el traje informal que es perfecto para el día a día y para las que el conjunto de chaqueta y pantalón les parece demasiado arreglado. Si eres de las que creía que este look solo vale para asistir a un evento de invitada, estabas muy equivocada. Hemos visto, su versión por ejemplo, más sexy, sin embargo, la firma de Inditex ha sacado la más ponible.





Stradivarius se ha propuesto enamorar a los que todavía se resistían a los trajes con uno formado una blazer fluida y un pantalón de corte ancho verde caqui. Y es que, para algunas la blazer sigue siendo esa prenda que solo vale para los looks de oficina, sin embargo este modelo que ha sacado la firma le va a hacer cambiar de opinión por completo. Se trata de un diseño largo que en vez de tener el habitual cierre de botones, tiene un cinturón a juego que puedes usar o no, o que incluso puedes modificar por uno que tengas en casa y te guste más.

Pero son los pantalones a juego los que hacen que este traje salga fuera de lo común. Y es que, Stradivarius no propone combinarla con unos pantalones de pinzas del mismo tejido que la blazer, si no que lo hace con unos pantalones Slouchy. Sí, sí, has leído bien. Añade este modelo de pantalón que tanto éxito ha tenido en los últimos meses y que se caracteriza por su pernera ancha que se estrecha en el tobillo y que en este caso tiene el bajo con vuelta.

Añade una camiseta de manga corta básica y tus snekaers favoritasy... ¡Tachán! Un estilismo perfecto con el que arrasar en cualquier momento del día. Y además por muy poco precio. La americana la puedes comprar por 35,99 euros y el pantalón por 19,99 euros. Una compra ganadora ya que también le puedes dar muchísimo uso por separado. ¡Va a ser un exitazo!