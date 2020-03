18 mar 2020

Necesitamos sacar optimismo de donde sea, y si viene de nuestro armario de moda, mejor que mejor. María Pombo reconoce que el amarillo es una de sus obsesiones indumentarias y la verdad es que su confesión no puede llega en mejor momento: en estos días de confinamiento por coronavirus, recurrir a este color resplandeciente puede animarnos a ver la vida con una mirada más positiva. Sigamos su consejo: vistámonos con mucha luz. Y si aún no tienes en tu vestidor prendas de este color, no dudes en darte un capricho en la nueva colección de Bershka. Por algo está en nuestro top de prendas favoritas: tiene ya diseños espectaculares en color amarillo y a un precio imbatible. Vamos con ellos.

Nuestra prenda favorita: este short con goma en la cintura. pinit

Nuestro diseño favorito en color amarillo de la nueva colección de Bershka es una de las prendas clave de la tendencia de primavera: los shorts. Este que te proponemos queda espectacular con la camiseta negra con hombreras que se ha convertido en un hit de ventas en todas las tiendas del los cost que la están sacando. El pantalón corto lleva la cintura elástica y trabillas y cuesta solo 15,99 euros.

Blusa con lazo para las fans del romanticismo, de Bershka. pinit

Una opcion algo más arriesgada: esta blusa de un amarillo contundente, pero con un patrón cien por cien romántico. lleva las mangas con volumen que tanto insisten en proponer las marcas del lujo y del los cost y, además, un lazo anudando el escote. Importante: un largo crop que le da un toque sexy y veraniego más que necesario (19,99 euros).





La camiseta que no te vas a quitar en toda la primavera: esas mangas son fantásticas. pinit

Si hay una camiseta que no te vas a quitar en toda la primavera, es esta. No puede ser mas sencilla: pegada al cuerpo y confeccionada en punto, lleva el clásico cuello redondo y la manga corta. El detalle que la hace especial, además del color amarillo, son los fruncidos de las mangas. Cuánto estilo se puede conseguir con tan poco (15,99 euros).

El inevitable traje amarillo, el más vitaminado que puedes conseguir en el low cost. pinit

Para terminar, no podemos dejar de proponerte este traje amarillo, otra opción arriesgada pero que puedes llevar como conjunto híper vitaminado, o por separado, para darle un toque de luminosidad a cualquier look. La blazer es de corte recto, con cuello solapa, dos bolsillos delanteros y doble botonadura (35,99 euros). El pantalón (25,99 euros) lleva pinzas, cinturón, trabilla y bolsillos traseros. Atención, porque la pernera se estrecha a la altura de los tobillos y el bajo termina en vuelta. Nos encanta este detalle de diseño. Los pantalones nos los llevamos ya.