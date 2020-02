25 feb 2020

Hay looks que funcionan y funcionarán año tras año, da igual las tendencias que nos sobrevengan o lo mucho que los hayamos visto ya. De hecho, son tan adorables que es fácil que viajen de una generación a otra sin ningún problema. Lo hemos visto clarísimo con este outfit de María Pombo, una combinación de lo mas común de vaqueros y top amarillo bebé que llevamos viendo desde los años 60 sin que deje de gustarnos lo más mínimo. No lo podemos evitar: cada vez que vemos el mix del azul denim más clásico y este tono amarillo pastel sentimos un flechazo inmediato. Y no es tan fácil encontrar un jersey o una camiseta de este tono. Por eso, queremos este look al precio que sea y como sea. Y, por suerte, lo hemos encontrado tal cual.

El jesey amarillo que lleva María Pombo es un diseño retro de Sandro. pinit

La prenda clave del look de María Pombo es, sin duda, el maravilloso jersey amarillo, un diseño clásico con un estampado retro con la palabra "love" escrita en tipografía ochentera. Se trata de un diseño que aún está disponible en la tienda online de Sandro, probablemente porque el precio no es nada accesible: 195 euros. Es caro, pero tenemos que tener en cuenta que está confeccionado en una mezcla de lana y cachemira: al menos estamos comprando un prenda que, bien cuidada, puede durar muchísimos años.

Vaquero de inspiración retro con cintura alta y pinzas de And Other Stories. pinit

Los vaqueros que ha elegido María Pombo también respiran el mismo espíritu retro que el jersey. Se trata de un diseño de And Other Stories confeccionado en un denim clásico y rígido color azul y procedente de un algodón orgánico. La silueta es amplia,, con la cintura alta y pinzas y dos bolsillos laterales. Precio: 69 euros. No son puro low cost, pero están al alcance de todas y tienen un toque vintage adorable. Lo admitimos: nos lo compraríamos ya mismo, todo.