18 mar 2020

Compartir en google plus

Si ya eres adicta a los looks que llaman la ateción, seguro que no te pierdes cada nuevo 'drop' de Sfera, la tienda del low cost que más cuida esos detalles de diseño que hacen destacar las prendas por encima de las demás. Si prefieres emitir en una longitud de onda más discreta, no cambies de canal: también te interesará comprobar cómo los diseñadores de Sfera consiguen vestidos y trajes espectaculares sin salirse demasiado del universo minimalista. ¿Te parece la cuadratura del círculo? Lo es. Pero esta tienda nos tiene acostumbradas a este tipo de imposibles, de ahí que se haya convertido en una de las webs más visitadas por las fashionistas de todo el país. Atenta.

Espectacular vestido negro con unas mangas que llaman muchísimo la atención. pinit

Este vestido negro, un clásico del fondo de armario donde los haya, es el perfecto ejemplo de minimalismo espectacular que buscan tanto las fashionistas como las fans de la discreción. La base no puede ser mas sencilla: un vestido corto y ajustado. Le bastan dos detalles para convertirse en una de esas prendas que no puedes parar de mirar: un escotazo increíble en la espalda y unas mangas con volumen en forma de pico que son una fantasía. Lo mismo que el precio: 29,99 euros.

Impresionante vestido ochentero con drapeado y detalle asimétrico, de Sfera. pinit

El siguiente vestido que queríamos proponerte es una maravilla ochentera que hemos visto decenas de veces en las pasarelas del lujo. Sfera nos lo propone en un tejido de jacqueard con enormes lunares que enamora sí o sí. Y en un azul que no puede ser más bonito. Este diseño lo tiene todo: las mangas con volumen, el drapeado, el escote en pico (también en la espalda) y ese detalle asimétrico en el frontal que le da tantísimo carácter (45,99 euros).

EL traje con bermudas más efectivo que hemos visto en el low cost es de Sfera. pinit

Nuestro último flechazo en Sfera se sale de la longitud de onda sexy, pero no pierde nada de intensidad. Se trata de un traje con bermuda (35,99 euros), el mejor que hemos visto hasta la fecha en el los cost, en un color entre marrón y teja que no pasa inadvertido. Además, la chaqueta (69,99 euros) tiene una presencia imponente gracias a la doble botonadura y la manga con volumen, totalmente inesperadas en un traje. Tiene muchísima personalidad.