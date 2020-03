19 mar 2020

Las expertas en moda lo tienen claro: una camiseta con el estampado adecuado es perfectamente capaz de levantar cualquier look con pantalón y blazer que se proponga. De hecho, hemos visto estilismos arrebatadores porque, precisamente, combinaban prendas formales con camisetas retro fantásticas que, por desgracia, son muy difíciles de encontrar. Es su máximo inconveniente: no es fácil comprar t-shirts y sudaderas que se salgan de las que nos suelen ofrecer las tiendas del low cost y que siempre tienen un toque estandarizado que no apetece nada. Por eso nos ha encantado llegar a la marca estadounidense Daydreamer gracias a Marta Lozano: tiene los diseños retro más molones que hemos visto esta temporada.

Nuestra debilidad: en amarilllo y dedicada a Janis Joplin. pinit

Antes de que caigas rendida ante los diseños de Daydreamer, una advertencia: se trata de una marca estadounidense que envía sus productos internacionalmente, pero tienes que pagar alrededor de 20 euros por la mensajería express. La verdad: merece la pena juntarse con un grupo de amigas y orquestar un pedido común. Los diseños son geniales.

La camiseta con estampado psicodélico, parecida a la que lleva Marta Lozano. pinit

Nuestro favorito sin duda es el primero: una camiseta amarilla con un estampado setentero espectacular y dedicado a la gran musa del rock de los años 70: Janis Joplin. Tiene un estilazo y le dará un chic imponente a cualquier look con blazer. Eso sí, los precios de esta marca son un poco elevados: esta camiseta te costará alrededor de 30 euros. Un poco más cara es la camiseta de manga larga y estampado psicodélico, parecida a la que lleva Marta Lozano: alrededor de 50 euros.

Otroa camiseta favorita, con otra ilustración retro dedicada a Palm Springs.: pinit

Siguiendo con los colores pastel que tanto se llevan este año y casi todos los veranos, nos quedamos con esta otra camiseta con una ilustración retro que homenajea a Palm Springs, una de las ciudades de vacaciones más icónicas de Estados Unidos en los años 60 y 70. La verdad: la combinación de colores es maravillosa. De precio, te sale por alrededor de 30 euros, igual que la de Janis Joplin.

La camiseta dedicada al grupo Pink Floyd también tiene su toque retro. pinit

Si tienes debilidad por las camisetas de fans, tienes que tener este diseño que homenajea al mítico grupo de rock Pink Floyd. Como el resto de las camisetas, la ilustración sigue con el toque retro en la tipografía setentera, la especialidad de esta marca. Esta camiseta es un poco más cara, probablemente porque tiene mucho culto de fans: cuesta alrededor de 40 euros.

Preciosa sudadera rosa dedicada al grupo Rolling Stones. pinit

Por último, no podía falta una sudadera y, además, dedicada a la etapa setentera de los Rolling Stones. Nos gusta muchísimo el color rosa y el efecto desgastado de la ilustración con estrellas. La verdad: es imposible que te encuentres con otra similar en la calle. Esta es la prenda más cara de la selección: te sale por alrededor de 50 euros. Pero son tan bonitas, que merece la pena gastarse un poco más. ¿A que sí?