25 mar 2020

La verdad es que tiene muchísima gracia poder ver a las famosas e influencers en su versión más casera e íntima, aunque mucho nos tememos que la mayoría de los estilismos con pijama o joggers que nos enseñan están tan calculados como los looks de calle. Esta semana nos ha sorprendido especialmente dos influyentes de la moda nacional: Paula Echevarría, por lucir el outfit más real de todos los que hemos visto en Instagram; y Belén Hostalet, por recuperar un clásico del día después en las comedias románticas que funciona genial en este confinamiento obliigatorio por el coronavirus. Lo has visto una y mil veces en las películas: hablamos de la camisa blanca, la tuya o la de tu chico, en versión masculina y ligeramente oversize. No existe look más sexy y cómodo que este para pasar el día en casa.

La camisa blanca que ya deberías tener en el armario está, baratísima, en H&M. pinit

Seguro que ya tienes en tu armario una o varias camisas blancas: imposible prescindir de la prenda básica por excelencia, al menos para las que tenemos que acudir a la oficina. Sin embargo, si aún no te has hecho con el típico diseño cien por cien masculino y no tienes ropero a mano del que robarlo, H&M propone una camisa que es exactamente el que necesitas para clonar el look de Belén Hostalet. Se trata de un diseño oversize en viscosa con los hombros caídos que cuesta solo 14,99 euros. No necesitas más para ensayar la manera más sexy de andar por casa.

No nos olvidamos de las sandalias amarillas que lleva Belén Hostalet: son preciosas. pinit

Seguramente también te han llamado la atención las preciosas sandalias amarillas que lleva Belén Hostalet en su look sexy de andar por casa. Es cierto que no son las mas ideales para las largas horas de confinamiento, pero las tenemos más que fichadas de cara a los días en los que por fin podamos volver a pisar la calle. Además del color, que nos enamora, nos convence cien por cien el tacón kitten, comodísimo y súper femenino. Las tienes en Alohas por 120 euros y son el modelo Wasabi Citron. ¡Adjudicadas!

Nuestra camisa favorita para un look sexy en casa es de rayas y también está en H&M. pinit

Una última opción camisera, por si quieres variar ligeramente la propuesta de Belén Hostalet. No nos resistimos a enseñarte este diseño maravilloso de H&M; confeccionado en un tejido vaporoso de popelina de algodón. Nos encanta la raya azul y el formato oversize, con los hombros caídos, canesú con pliegue de caja detrás, bajo redondeado y asimétrico y botones ocultos. Nos parece otra opción tremendamente sexy para estar por casa. El precio es un poco más alto, pero sigue mereciendo mucho la pena: 39,99 euros. A por ella.