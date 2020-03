25 mar 2020

Ha sido como un soplo de aire fresco en este Instagram de confinamiento que estamos viviendo en estos días. El coronavirus obliga a las influencers y famosas a quedarse en casa, una ocasión perfecta para que nos propongan los looks cómodos e íntimos que tienen en el armario. La mayoría produce estos looks de andar por casa con la misma meticulosidad que si estuviera en la calle: con la luz perfecta, en el encuadre más bonitos posible y luciendo grooming y outfit impecable, con pijama, chándal o joggers. Por eso agradecemos tantísimo este selfie de Paula Echevarría, el más real que hemos visto en estas dos semanas de encierro en Instagram. No parece nada preparado, al contrario. Tiene toda la pinta de ser el que ella lleva cada día en su hogar. Y la cara lavada y esa melena sencillamente peinada la hace parecer una niñata. Súper a favor de esta sinceridad.

El look casero más real de Instagram lo lleva Paula Echevarría.

La prenda más espectacular del look casero de Paula Echevarría es de su propia marca, Space Flamingo. Se trata de una sudadera que ya hemos visto un montón de veces en sus selfies de Instagram y que lleva el animal de cabecera de su firma. Las seguidoras de Paula no se pusieron muy contentas al ver su precio (cuesta 89 euros), pero la verdad es que la calidad del algodón es máxima y el tacto es gustosísimo. De todos modos, puedes recurrir a cualquier sudadera blanca para clonar este look, e incluso H&M tiene sudaderas con ilustración retro en el frontal que son tan bonitas como esta.





Estas son las zapatillas de Hot Potatoes que lleva Paula Echevarría.

Sí que nos convencen al cien por cien las zapatillas que lleva Paula Echevarría, un hallazgo total para nosotras porque no conocíamos esta marca española y tiene pintón. Se trata de Hot Potatoes, una firma que produce en España unas zapatillas calentitas, cómodas y muy duraderas que, además, llegan a casa 'envasadas' en un 'packaging' que imita a una bolsa de patatas fritas. El modelo que lleva Paula, disponible ahora mismo en la tienda online, es un homenaje a la pintora Frida Kahlo y sale por 29,95 euros.

El pantalón corto que lleva Paula Echevarría es un diseño de H&M con cachemira.

Los pantalones cortos, chulísimos y súper cómodos también, están perfectamente a tu alcance porque son un diseño accesible de H&M. Están confeccionados en un punto fino que mezcla cachemira y algodón suave y llevan una cintura ancha de canalé (39,99 euros). Permiten ajustar la cintura con un cordón, los bolsillos van al bies y el bajo no lleva remate. La verdad: estos shorts caseros nos encantan.