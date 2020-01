16 ene 2020

Paula Echevarría llevaba días dándonos pistas sobre cuáles eran sus pantalones favoritos de la temporada, y tenemos que reconocer que no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Sin embargo, una vez somos conscientes de nuestro despiste, basta con echar un vistaz rápido a su cuenta de Instagram para tener claro que hay unos leggings efecto vinilo acharolado que han robado el corazón sartorial de la actriz.

De los últimos siete looks que Paula Echevarría ha compartido con sus más de tres millones de seguidores en Instagram, cuatro tienen a estos pantalones como protagonistas. Sin embargo, hasta ahora había sido el acabado en negro el que había incluido en sus estilismos, y la verdad es que no nos parecían una mala idea para los looks 'sporty chic' de fin de semana. Pero ¡ay! cuando han sido los color caramelo los que ha elegido...

Aunque Paula Echevarría crea looks casi idénticos con estos pantalones de Calzedonia al combinarlos con sendas sudaderas de Space Flamingo (su nueva marca de ropa), abrigos tipo batín de Mango, zapatillas blancas (también de su firma) y bolsos de lujo (de Louis Vuitton o de Fendi, por ejemplo), el resultado no nos convence de la misma manera: el acabado en negro estiliza e, incluso, puede resultar sofisticado, mientras que el color marrón crea un extraño efecto piel mojada que no termina de gustarnos. ¿Os sumáis a la tendencia?