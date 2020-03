27 mar 2020

De Dulceida a Grace Villarreal, varias son las influencers que han apostado ya por la fórmula ganadora del look total denim y no es para menos. Las prendas vaqueras son siempre un acierto y esta temporada han regresado con mucha fuerza. Incluso firmas como Lefties han optado por dedicar a la ropa denim una colección específica. María Pombo, que no duda en seguir las últimas tendencias, también se ha querido unir a ella con un total look de Springfield ideal.





VER 6 FOTOS Seis looks denim que conquistan la tendencia lady

En medio de esta cuarentena, María Pombo ha querido compartir con sus seguidores contenido no referente a la crisis del coronavirus y lo ha hecho con un look que sirve de inspiración para cuando termine el confinamiento. Se trata de un estilismo que tiene como protagonista una camisa vaquera muy original que ha combinado con pantalones vaqueros y botas. ¡No te pierdas los detalles!

La influencer nos ha descubierto un modelo de camisa muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Y es que es un diseño fluido con cuello redondo en vez de con solapas y media manga. No es la clásica con bolsillos, si no que tiene como adorno unos bordados florales en tonos azules en los hombros. La prenda, que cuesta 25,99 euros y puedes comprar aquí, forma parte de la colección Reconsider de Springfield producida de manera sostenible.

Desde la firma proponen combinar esta bonita prenda con unos pantalones blancos, sin embargo María prefirió apostar por el total denim añadiendo unos jeans. Unos pantalones vaqueros más oscuros que la camisa de corte pitillo y talle alto que también puedes comprar en la firma por 25,99 euros. Añadió por último unos botines negros de estilo cowboy. ¡Muy a favor de este look!