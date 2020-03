29 mar 2020

Soñar con el día en el volvamos a nuestra vida normal, o al menos, a aquello a lo que conocíamos como "vida anterior" puede convertirse en uno de los mejores planes para paliar el tiempo extra que el confinamiento nos ha dado. Y es que, estamos seguras de que imaginarte con tus amigas paseando, en una terraza o básicamente, en cualquier plan que os haga felices es un chute de buen humor impresionante. Muy necesario estos días. Y parece que Marta Carriedo se siente de la misma forma que nosostras, porque ha subido a su cuenta de Instagram un vídeo donde nos muestra siete looks diferentes para ir de fiesta.

Ahora que tenemos más tiempo que nunca, no hay excusa para no hacer el cambio de armario y el 'spring cleaning' (aka, la limpieza de primavera) que nuestra casa (¡Chsst! Tenemos aquí la casa de Marta Carriedo por si le quieres echar un ojo a su deco) se merece. Y mientras que redescubrimos tesoros entre montones de ropa una vez olvidados, por qué no, podemos ir creando looks para cuando todo esto acabe.

La influencer nos propone siete ideas muy diferentes entre sí, por lo que estamos seguras de que alguna te enamorará.

Look 1: camiseta de manga larga marinera, sandalias joya, diadema de piedras, chaqueta de cuero y mini bolso negro.

Look 2: vestido de paillettes, bolso de mano en tono camel y salones nude oscuro.

Look 3: mini vestido blazer con bolso de mano blanco y salones destalonados.

Look 4: short negro, camiseta básica, blazer negra y salones.

Look 5: medias negras con troquelados, botas por encima de la rodilla y camisa blanca. Después un chal por encima de la camisa con un cinturón para marcar silueta.

Look 6: vestido de lunares asimétrico con sandalias plateadas y blazer por encima de los hombros

Look 7: pantalón negro de talle alto con camiseta básica blanca, sandalias y blazer gris.

¿Cuál es tu favorito? Nosotras creemos que el número 2 es el más ideal. Dentro de poco, seguro que estamos luciendo un estilismo parecido por las calles de Madrid. Hasta entonces... ¡viva el pijama!