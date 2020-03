30 mar 2020

Empezamos una nueva semana de confinamiento con una sensación general: el uniforme oficial de este encierro, casi siempre joggers y sudadera, es monótono como el que más. Y aunque tratemos de variar el look añadiendo chalecos, cárdigans y jerséis, lo cierto es que no nos quitamos de encima la sensación de que ir vestidas siempre con lo mismo. Alexandra Pereira ha tenido una buenísima idea para variar de estilismo sin perder un ápice de comodidad. ¿Cómo no se nos había ocurrido rescatar los vestidos de punto que tanto se han llevado este invierno?

Detalle del punto grueso del vestido de Asos que ha elegido Alexandra Pereira. pinit

Es el momento de explotar al máximo los looks de punto en casa, pues tienen ese punto de comodidad que necesitamos y nos permiten prescindir del chándal y el pantalón de felpa. Si no tienes ninguno en tu armario, el vestido de Asos que ha elegido Alexandra Pereira te va a convencer, sobre todo si ya eres fans de las obsesiones cromáticas de esta influencer. Los que la seguimos lo sabemos bien: Alexandra adora toda la gama de los marrones. Por eso no nos extraña nada que haya elegido un diseño a rayas blancas y en un tono marrón claro casi camel. Es su color fetiche.





El vestido jersey de Asos tiene una comodísima silueta oversize. pinit

Si te gusta este vestido de Asos tanto como a nosotras, corre a la tienda online de la multimarca porque está arrasando entre las compradoras. Además, ten en cuenta que tiene una silueta oversize, con lo que si prefieres llevarlo algo más justo, te compensa comprar una talla menos. Se trata de un diseño de in The Style en colaboración con Billie Faiers, con el cuello subido, los hombros caídos y ribetes de canalé. Cuesta 48,99 euros y le vas a sacar un partido espectacular.