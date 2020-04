1 abr 2020

No le quitamos ojo al perfil de Instagram de Rosalía, no solo porque seamos fans: es que nos apasiona ir siguiendo la mutación física y de estilo que está experimentando nuestra cantante más global. La verdad es que no queda mucho de la jovencísima estrella que nos sorprendió con su estilo de extrarradio, con el chándal y las plataformas como bandera. Su herencia de barro sigue ahí, pero muy sofisticada gracias a su incursión en el territorio del showbusiness global y al talento de su estilista, Samantha Burkhart, creadora además de la impactante imagen de Billie Eilish. Alerta con esta mujer, que ha convertido la imagen de moda en uno de los ingredientes más trascendentales del éxito de las cantantes: antes de forjar los looks de Rosalía y Billie Eilish, ensayó su poderío con Kesha o con Sia. Esta idea para actualizar el pañuelo nos parece cien por cien Burkhart. Una genialidad.

Esta combinación de pañuelo y gorra no tiene término medio: la amas o la odias. pinit

Al hilo del revival de las tendencias de los años 70 en las colecciones del pasado invierno y de la primavera/verano, el pañuelo ha retomado su protagonismo como el accesorio más icónico del momento. Se trata de un complemento versátil: podemos llevarlo al cuello, con una lazada en el pelo o de la forma mas canónica y memorial: cubriendo la cabeza. Sin embargo, no deja de tener en esta última fórmula cierto regusto antiguo o, si quieres, demasiado vintage. La manera que encuentran Rosalía y Burkhart para llevarlo por el camino de lo urbano es genial: superponerlo a una gorra.

La 'kardashianificación' de Rosalía, ejemplificada en un mono. pinit

Este giro del pañuelo no admite término medio: o lo amas o lo detestas. En realidad, tiene más que ver con la actitud y el look: si tu estilo tiene más que ver con Bershka que con Zara, te gustará. Si te identificas con todas las tendencias lady, puedes llevarlo como toda la vida sin disonancias. A Rosalía le queda perfecto, sobre todo teniendo en cuenta el giro reciente que está tomando su imagen, tremendamente influida por el universo Kylie Kardashian, pero con un 'twist' propio, flamenco y oversize. Seguimos atentas a su evolución. Seguro que nos dará mas sorpresas.