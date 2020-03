26 mar 2020

No recordamos una temporada en la que la cuestión de la camiseta, probablemente el básico estrella del armario de la primavera y el verano, estuviera más candente. Comenzamos fuerte hace ya algunas semanas, con el éxito total y viral de las camisetas con hombreras, con o sin mangas. De hecho, Paula Ordovás fue de las primeras en proponer un diseño con manga sisa y hombreras en color blanco que no deja de agotarse en My Peep Toes, su marca. Dispuesta a seguir en la brecha con esta prenda híper democrática, la influencer en la moda y en el fitness acaba de avanzar la que será su nueva propuesta de cara a la temporada de calor, otro diseño interesante que propone una vuelta de tuerca distinta. Te avanzamos que te va a gustar muchísimo, lo mismo que otra camiseta estelar que tiene ya en tienda Sfera. Nosotras nos vamos a comprar las dos.

La camiseta Twist de la nueva colección de My Peep Toes de Paula Ordovás. pinit

La camiseta de My Peep Toes que ya avanza Paula Ordovás (aún no ha llegado a su tienda pero lo hará en breve) juega con el patrón clásco de las camisetas de manga corta y lo sofistica con un gesto sencillo pero muy efectivo: retorcer una de las mangas. La verdad es que queda espectacular en el color lila que ya luce la influencer, pero también nos gusta muchísmo en negro, el otro color que va a proponer su marca. Se trata de la camiseta Twist (45 euros), confeccionada en algodón y con el corte asimétrico que necesitamos para que los looks no resulten demasiado básicos.





La camiseta de tirantes de Sfera es, también, espectacular. pinit

La camiseta de Paula Ordovás es chulísima, pero le ha salido una fuerte competidora en Sfera, donde se han desmarcado con un diseño súper original y con un punto sexy que no tiene la camiseta de la influencer, que apuesta más por la sofisticación. Se trata de una camiseta de tirantes blanca con una pieza extra en el frontal. Directamente te lo decimos: es una pasada. Y solo cuesta 17,99 euros. A por ella fuertemente.