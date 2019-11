12 nov 2019

Compartir en google plus

Día sí y día también hablamos de las americanas y su gran versatilidad y funcionalidad a la hora de crear looks. Desde las más básicas como esta rosa de Bershka por 18 euros, pasando por las de fondo de armario para chicas curvy y hasta las más bonitas como esta de cuadros de Ana Rey. Sin embargo, ha sido María Fernández-Rubíes quien se ha hecho con el modelo más original que habíamos visto hasta ahora: una en tejido denim de Uterqüe.





VER 12 FOTOS 12 americanas baratas para afrontar con estilo el entretiempo

Después de triunfar hace unos días con el pantalón efecto piel de Zara que cuesta menos de 20 euros y hace tipazo, la influencer se ha propuesto sorprender a sus seguidores con una de las prendas más originales que hemos visto hasta ahora. Se trata de un modelo en tejido vaquero claro que tiene las solapas y las costuras delanteras marcadas con pequeñas tachuelas plateadas. Además lleva los botones carey que le dan un toque muy sofisticado.

María escogió esta prenda para usarla en un look casual al combinarla con prendas básicas como una camiseta de manga corta blanca. Añadió su estilismo de día unas gafas de sol negras. La blazer está completamente desaparecida en la web de Uterqüe por lo que es probable que esté agotada. Aunque sí puede que exista la posibilidad de encontrarla en tienda. Y la verdad es que es una búsqueda que seguro que merece la pena. No todos los días se encuentran prendas tan originales y ponibles.