7 feb 2020

Todavía nos acordamos de cuando, en plena temporada, esta blusa arrasaba en Zara. Primero fue en color verde - Mery Turiel la ha llevado hace poco- y después llegó la versión animal print. Pero el color que más nos gustó fue el lila, en parte gracias a ver lo bien que le quedaba a María Fernández-Rubíes. La influencer la llevó ya en el mes de octubre, por eso estamos sorprendidas de que no solo no se agotara en temporada sino de que haya llegado a rebajas. Y lo ha hecho a un precio imbatible: menos de ocho euros. Sabemos que estás entretenida con la nueva colección, pero te avisamos, no va a pasar el fin de semana sin que se agote.

El street style tampoco se ha resistido a esta blusa lila de organza que puedes comprar en las rebajas de Zara por menos de 8 euros. pinit

El street style internacional tampoco se ha podido resistir a esta pieza ultrafemenina, de organza en color lila, con mangas en volumen y lazada al cuello. Los detalles de los botones en negro también nos convencen. Y su precio, nos enloquece: cuesta 7,99 euros en las rebajas de Zara. Y este no es el milagro (antes costaba 29,95 euros) lo es el hecho de que aún queden tallas. Sí, como lo lees, todavía puedes comprar la talla S. De momento, estamos seguras de que de aquí al domingo habrá volado.

Blusa de las rebajas de Zara, costaba 29,95 euros y está a 7,99 euros. pinit

Si eres una de las afortunadas que la consigue, puedes tomar nota del look de Füsun Lindner (@shortstoriesandskirts) y combinarla con vaqueros y unos zapatos de un color fuerte que contraste, como el verde.