14 abr 2020

No podemos dejar de pensar en el verano, y no solo porque las marcas de moda empiecen ya a mostrarnos lo que habían pensando para los meses de calor, las vacaciones y la playa. La crisis del coronavirus nos ha arrebatado totalmente la primavera, pero rezamos porque nos deje disfrutar del estío aunque sea practicando esa distancia social que termine con el llenazo en los chiringuitos. Puestas a pensar en ventajas de la nueva normalidad, apostamos porque la Covid-10 nos va a ayudar a recolocar nuestras prioridades. Por ejemplo, veremos con más claridad que nunca cómo celebrar la vida (y que estamos sanas) es más importante que obsesionarnos con los kilos (y ser críticas con aquellas que no lo son). Olvidarnos de la vigilancia de la talla nos va a venir muy bien a todas.

Imposible ponerle una pega a este bikini retro a cuadros vichy: favorece a todas. pinit

Ahora que estamos confinadas, aburridas y sin posibilidad de entrenar a tope, muchas tendremos que hacernos a la idea de que vamos a coger kilos sí o sí. De hecho, ya podemos leer en las redes que, a veces, dicha posibilidad se contempla "con miedo". ¿No resulta un poco frívolo tenerle miedo a subir una talla, cuando nos enfrentamos a una enfermedad tan letal como la del coronavirus? Subir una talla no implica que un cuerpo enferme ni que se vea amenazado a nada más que a comprar pantalones nuevos. Y para volver a nuestra talla ideal, lo tenemos facilísimo: solo tendremos que volver al gimnasio y la dieta en cuanto levanten el confinamiento.

Este bañador de & Other Stories tiene un color azul retro espectacular. pinit

En & Other Stories proponen una vía alternativa a obsesionarse con los kilos, tenerle miedo a una talla de más o lanzarse compulsivamente al ejercicio para perder los centímetros ganados en la cuarentena: disfrutar el momento. Está claro que no conviene ponerse kilos y menos en estos tiempos en los que la obesidad se configura como una pandemia de salud a nivel global, pero eso no significa que no podamos gustarnos ni gustar con tallas perfectamente saludables y cuerpos que responden a un estilo de vida que no gira alrededor del fitness y la dieta. 'Keep calm' y tomemos el sol.

Nos encanta el escote en V de este bañador retro de & Other Stories. pinit

La nueva campaña de bañadores y bikinis de & Other Stories apuesta por cuerpos absolutamente normales, con los michelines y la celulitis que muchas vamos a lucir con mucha alegría este verano en la playa. Qué poco nos van a importar este verano los centímetros de más y qué felices nos va a hacer estar al sol, al aire libre y en la mejor compañía. Además, los diseños que propone & Other Stories tienen el estilo retro que más favorece a las que no nos vamos a deshacer tan fácil ni rápidamente de los coronakilos. A por ellos.