Lo reconocemos: no contábamos con Lefties entre las marcas que sií prestan atención a la inclusividad en cuestión de tallas. Lo cierto es que las colecciones que más ajustan los precios no suelen darse muchas alegrías en cuestión de metros de tela, así que la descartábamos en nuestras búsquedas de buenos diseños más allá de la 44. Sin embargo, la nueva colección de la firma nos ha sorprendido con algunos diseños hasta la XXL (pongamos una 46-48) que no están nada mal. Por ejemplo, una sudadera de rayas marineras talla grande que tiene un lugar especial en el fondo de armario más afrancesado. Es de felpa y tiene el cuello redondo de rigor. El precio es fantástico: 6,99 euros.

Una de las prendas que más nos encajan en un armario talla grande es un vestido de silueta ancha, manga larga y cuello camisero, que Lefties propone hasta la XXL (13,99 euros). Nos encanta esta opción estampada con pequeñas flores, pero lo tienes también con un estampado de pequeñas manchas blancas sobre negro o en colores lisos (negro, mostaza, granate). Es súper versátil: lo puedes llevar solo con medias tupidas y botas militares, con leggings o con un pantalón. Soluciona muchísimo.

Lefties incluye en su colección de primavera varios diseños de camisas en talla grande (esa XXL que puede llegar hasta una 46-48), pero uno de los que nos parece más interesante es este con un estampado de rosas maravilloso. Tiene un toque romántico y vintage que nos ha llamado la atención desde el primer momento, y el precio es una ganga: 7,99 euros.

Con un cuello que no es camisero sino mao, nos quedamos también con esta camisa que tiene otro estampado espectacular y con el mismo toque retro que tanto nos gusta. Se trata de una prenda mucho más luminosa que puede acompañar perfectamente faldas y pantalónes oscuros (7,99 euros).

No nos queremos dejar en el tintero unos pantalones estilosísimos que Lefties propone hasta la XXL. Se trata de un diseño en cuadros pequeños blancos y negros, con una comodísima cintura elástica. No pienses en combinarlos con camisas o sudaderas lisis: atrévete a mezclarlos con una camisa de flores. Look de impacto asegurado. Y baratísimo: estos pantalones cuestan 14,99 euros.