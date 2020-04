21 abr 2020

La nueva colección de H&M viene cargada de prendas muy interesantes que se salen de lo rutinario y con las que es muy fácil triunfar. Desde los pantalones amarillos, hasta las prendas de organza, el gigante sueco se ha propuesto hacernos el confinamiento mucho más llevadero con ropa con la que soñar para cuando podamos salir de casa. ¿Nuestro último descubrimiento? Un traje que además de ser tendencia por su color, tiene un diseño que le ha hecho llevarse el premio al conjunto de chaqueta y pantalón más estilizador.





Se trata de un traje en color lila, sin duda el que tono que reina en las colecciones de primavera/verano y que se ha convertido en la apuesta segura si quieres triunfar en esta temporada. Un traje formado por un pantalón de pinzas palazzo y talle alto y una blazer larga. Sin embargo, es la chaqueta la que consigue ese efecto estilizador gracias a que no es cruzada ni tiene cierre de botones, si no que tiene una cintura ancha fruncida. Una característica que consigue que la prenda quede ceñida a la cintura afinándola.

La americana cuesta 69,99 euros y el pantalón 49,99 euros y, a pesar de que en H&M proponen combinarlo con sandalias como look para el día a día, desde la redacción pensamos que es un look perfecto de invitada. Su escote no demasiado amplio permite llevar esta chaqueta sin nada debajo, añade una sandalia de tacón y unos pendientes llamativos y serás la reina de tu próximo evento.