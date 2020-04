14 abr 2020

Es una regla no escrita que nos ha grabado a fuego: el blanco engorda. Y aunque es cierto que los colores oscuros tienen el poder de reducir ópticamente los contornos, demonizar el blanco como el color que automáticamente pone kilos no es del todo justo. Sobre todo porque hace que las mujeres que lucen tallas grandes tenga reticencias a la hora de vestir los colores más luminosos, alegres y veraniegos y las condena a un universo oscuro muy tristón. Cualquier estilista experta en vestir cuerpos diversos te lo podrá confirmar: lo más definitorio de una prenda no es el color, sino su silueta y cómo se adapta al cuerpo que tenga que llevarlo. De hecho, hemos encontrado un vestido curvy blanco que no solo es espectacular, sino increíblemente favorecedor. Atenta.

El factor clave del vestido es el entallado en la cintura, súper favorecedor.

El primer factor súper interesante para las mujeres con talla grande es que este vestido blanco está confeccionado en denim, un tejido que siempre nos apetece mucho a las curvys porque no se pega ni realza los inevitables michelines que sí se ven claramente en los vestidos de punto, por ejemplo. Más aún: es un denim no elástico, así que merece la pena que escojas una talla que se ajuste bien a tu cuerpo: evita caer en la tentación oversize. El algodón de este denim es, además, sostenible, pues pertenece a la iniciativa global Better Cotton. El vestido es un diseño de Asos Design Curve y cuesta 51,99 euros.

El entallado de este vestido de Asos Design se ve perfectamente también en la espalda.

Otro detalle de diseño interesante son las mangas, diseñadas para favorecer a las mujeres de talla grande que prefieran no mostrarlos totalmente. Tienen un largo perfecto hasta el antebrazo y una silueta globo muy en tendencia que no marca nada. También el largo de la falda es ideal: este corte midi realza las piernas suficientemente y no acorta la silueta.

Este vestido de denim blanco de Asos Design queda fantástico con accesorios de color.

Sin embargo, el factor clave que hace de este vestido blanco un diseño cien por cien favorecedor es el entallado, que permite marcar talle y cintura y librarse del efecto voluminizador que puede tener el blanco si lo elegimos en prendas oversize o poco ajustadas al cuerpo. Nos encanta cómo se realza este entallado con las típicas costuras de las prendas vaqueras, la verdad. Lo que no te aconsejamos es meter las manos en los bolsillos de la falda: mejor cóselos. Esos sí que te pondrían unos centímetros en las caderas.