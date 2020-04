24 abr 2020

Probablemente la pandemia del coronavirus no ha influido nada en esta tendencia, pero tenemos que reconocer que en esta situación es la que nos pone de mejor humor. El tul se ha convertido en el tejido sorpresa de la temporada, en un fenómeno parecido al que protagonizó la organza la pasada primavera. Tiene, sin embargo, características propias, como una ligazón instantánea con todo el romántico universo de las princesas que, ahora más que nunca, queremos habitar. Necesitamos el subidón que nos producen los vestidos de cuento, aunque no encontremos la ocasión de llevarlos. En el low cost encontramos ya algunas opciones que sí se prestan al ajetreo diario que pronto reiniciaremos, pero estos que luce Dulceida son definitivamente otra cosa. Hacía tiempo que no veíamos en Instagram looks tan alucinantes. Son una fiesta en sí mismos.

La cola de este vestido azul cielo de Pronovias es espectacular. pinit

Dulceida, toda una especialista en sacarle el máximo partido a los vestidos, ha acertado totalmente al lucir estos dos vestidos sobre la cama, de manera que pueda extenderse perfectamente la cola. La influencer no es demasiado alta, con lo que es la única forma de que podamos disfrutar de toda su longitud. Son dos looks que comparten el espíritu princesa del tul pero con dos tonalidades muy distintas. El primero, de color azul cielo, hasta podría entrar en los cálculos de una novia muy fan de Disney. El escote a la espalda adornado con volante es, directamente, de cuento.





VER 12 FOTOS Los vestidos de invitada más bonitos de las influencers en Instagram

Dulceida muestra la espectacular cola de este vestido de fiesta de Pronovias. pinit

El segundo vestido sí tiene un espíritu decididamente festivo, perfecto como segundo vestido de la novia o como look de invitada. Eso sí: tiene una cola bastante larga, con lo que se complica la tarea de moverse y bailar. El inconveniente merece la pena obviarlo, porque el diseño es una fantasía: lleva un cuerpo ajustado con gran escote en la espalda y tirantes y una falda XXL con cascada de volantes. El color, entre coral y rosa, merece un aplauso. Estamos deseando saber quién se atreverá a llevarlos en los eventos que vendrán. Éxito asegurado.