31 ene 2020

Seguimos enamoradas de los estilismos monocolores que nos viste de blanco roto o beis de pies a cabeza. Dulceida tiene clarísimo que es un look que favorece muchísimo a las mujeres morenas y castañas, de ahí que este invierno haya lucido muchos total looks e incluso su colección para Primark tenga varias prendas en estos tonos llenos de luz. Ahora, Dulceida nos propone actualizar estos outfit conjuntados con el detalle definitivo de la tendencia: las hombreras. Además, no tienes que dar muchas vueltas para encontrar prendas que apuesten por este subrayado de los hombros. Las tienes en Bershka.

El jersey con hombreras y el pantalón slouchy que lleva Dulceida son de Bershla. pinit

Tendrás que darte prisa porque el look, además de estilosísimo, está súper bien de precio, con lo que probablemente desaparecerán las tallas más demandadas. El jersey con hombreras de color blanco roto y con unas hombreras de buen tamaño solo cuesta 19,99 euros. Atención, porque crear este volumen en el tren superior favorece muchísimo a la hora de disminuir ópticamente las caderas. Si es tu deseo, no las descartes.

Sombrero de ala ancha de Zara ideal para clonar el look de Dulceida. pinit

Los pantalones slouchy parecen pensados para este jersey: están confeccionadso en algodón del mismo color blanco roto. Llevan bolsillos y bajo acabado con vuelta (19,99 euros). Y si quieres clonar al milímetro el look de Dulceida, tienes un sombrero de ala ancha prácticamente igual al que lleva la influencer en Zara. Tiene el mismo color camel oscuro y lleva una cinta combinada a tono. Precio: 25,95 euros.