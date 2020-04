29 abr 2020

Alegría, colores, ropa veraniega, una terraza, el sol, un vino... Ya no queda nada para poder disfrutar de todos estos placeres pero mientras llegan, nosotras también vamos a organizarnos por fases. Y la primera es hacernos el look perfecto para disfrutar al aire libre. Ya habíamos pensado en alguno pero visto que llega el calor, hemos cambiado a este conjunto veraniego que no puede ser más bonito ni más cómodo. Esto último es importante, llevamos más de 40 días con ropa ancha en casa, no estamos para 'estrenar' la calle con los vaqueros más ajustados que tengamos. Hay que ir poco a poco. Y este conjunto estampado de la colección de verano de Uniqlo x Marimekko es perfecto para estrena en cuanto podamos. Si es en un plan bajo el sol, mejor.

Hay que reconocer que las colecciones de la finlandesa para el gigante japonés Uniqlo son siempre muy apetecibles, pero lo son aún más las de verano. Una época del año en la que apetecen los prints de colores más que nunca. Sobre todo este, en el que nos vendrán muy bien unas dosis extras de optimismo aunque sea en la forma de vestir. El conjunto del que te hablábamos pertenece, precisamente, a esta última colección que ya repasamos cuando la lanzaron hace apenas unas semanas y que le hemos fichado en Instagram a esta influencer danesa, Karol Dall.

Dos piezas de estilo 'pijamero' de algodón 100%: una camisa de manga corta y unas bermudas con fondo blanco y estampado de frutas de colores en tonos rosas, verdes, naranjas y azules. Cada una de ellas cuesta 29,90 euros pero si te has enamorado como nosotras, comprueba disponiblidad porque está todo prácticamente agotado.

Conjunto de camisa y pantalón corto de la colección de verano de Uniqlo x Marimekko. pinit

La camisa estaba disponible desde la XS hasta la XS pero ya solo ueda la S para comprar en la web. Por su parte, el pantalón tipo bermudas se fabricaba desde la XXS hasta la XXL y ya solo hay en la XS. Una pena, porque ahora que las tiendas no están abiertas, no tenemos otra alternativa que comprar en la web y no parece que lo vayan a reponer.

Este mismo conjunto está disponible exactamente igual pero con diferentes prints, lo malo es que igualmente están agotados en la mayoría d elas tallas. Pero si te has quedado con ganas de frutas de colores, tienes la misma tela en otros modelos de la colección, un vestido midi y un top de manga corta.