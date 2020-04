27 abr 2020

Nuestra wish list de looks veraniegos aumenta por momentos. Ni qué decir tiene que ya hemos fichado bañadores -si son de los que disimulan tripa, mejor- pero tampoco queremos dejar escapar esas prendas o conjuntos estampados que nos van a acompañar durante esas ansiadas jornadas estivales. Vestidos de flores, románticos... pero también estilismos de dos piezas que ya apuntan como una de las tendencias de verano más populares. ¿Nuestro último fichaje? Este look de Oysho que nos ha transportado, directamente, a un atardecer en la playa. Está en su sección de novedades pero por si es de los que se agota durante la cuarentena, como ha pasado con otras prendas, vamos a hacernos ya con él y a soñar con disfrutarlo en breve al aire libre.

Conjunto de dos piezas con estampado de flores, de Oysho.

Dos piezas, top de tirantes y pantalón, ambas en tejido fluido y con un estampado que no puede ser más favorecedor. Grandes flores de colores que parece que están dibujadas con acuarela. El top es de escote cuadrado (ojo, otra tendencia que apunta ya maneras) y con una goma en el escote. Es amplio, para llevar por fuera o por dentro del pantalón y no solo queda bonito con este mismo, lo puedes llevar con un vaquero culotte y unas sandalias de cuña. Cuesta 19,99 euros y hay tallas desde la S hasta la L.

Top de tirantes con estampado de flores, de Oysho (19,99 euros).

El pantalón también es amplio, con cinturilla de tela en la parte delantera y goma en la parte de atrás para mayor comodidad. Igual que el top, también lo puedes combinar con otra parte de arriba. Cuesta 29,99 euros y hay tallas dispinibles van desde la S hasta la XL.

El pantalón del conjunto de flores de Oysho cuesta 29,99 y hay talla hasta la XL.

Otro look low cost que hemos añadido a nuestra lista de favoritos y que no vamos a dejar escapar. Si no lo podemos estrenar aún al aire libre lo haremos para estar en casa. Y no es tan mala idea, ¿os parece tan cómodo como a nosotras?