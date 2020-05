5 may 2020

Esta temporada, además de los tonos lilas y las flores, hay una tendencia que viene pisando con fuerza: la de los años 90. Y es que varias son las firmas que están incluyendo en sus colecciones prendas de este estilo como ha ocurrido con estos pantalones de Bershka que ya son todo un éxito. Una moda que vuelve para quedarse y que ha llegado también a la moda de baño con las braguitas de talle alto y hasta al mundo beauty con los mechones delanteros a los que ya se ha unido Bella Hadid o Rosalía. Un estilo que al parecer gusta mucho y que ha llegado a su máxima expresión con el top tipo pañuelo, prenda que también tiene Primark en versión súper low cost.





A pesar de que Primark no tiene tienda online y durante la cuarentena sus tiendas físicas están cerradas, sus prendas siguen siendo todo un éxito. En nuestra lista de cosas que queremos comprar cuando termine el confinamiento se encuentran cosas del gigante británico como esta blusa de lunares . Una lista a la que vamos a añadir un accesorio ideal. Se trata de un pañuelo de estampado de leopardo en tonos negros y marrones que además de ser lo más para llevar en el pelo o como cinturón, es perfecto para usar de top.





Sí has leído bien. Esta temporada el pañuelo se ha convertido en el mejor aliado de tus looks. Con él además de dar un toque sofisticado como accesorio, puedes crear prendas ideales. Muestra de ello es el último look que ha compartido Primark en su cuenta de Instagram y que viene de la mano de una influencer. Un estilismo en que podemos ver a la instagramer usar el pañuelo a modo de top con escote palabra de honor y anundado en la espalda y que combina con unos pantalones vaquero de talle alto y de pernera recta.

¿Ideal verdad? Pues es un truco que puedes conseguir por tan solo tres euros. Y es que en Primark los pañuelos tienen ese precio súper asequible, lo que los convierte en una compra asegurada ya que es un multiusos y una prenda muy versátil. Nosotras ya estamos deseando poder copiar este truco...