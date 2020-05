6 may 2020

Compartir en google plus

Hace un par de años, los vestidos fueron los reyes del mambo. No había día de primavera o verano que no lleváramos uno. Sin embargo, ahora son los pantalones los que reclaman de nuevo su puesto en el podio de las tendencias. Sobre todo los vaqueros, que aunque nunca hayan dejado de llevarse, ahora nos los ponemos más que nunca. De colores, blancos, los azules de toda la vida... no podemos vivir sin ellos. Pero llega el calor y hay que buscar alternativas más fresquitas. Y si sientan bien y hacen tipazo, mejor. Y eso es lo que hacen, precisamente, estos pantalones de la nueva colección de Zara. Llegaron a la web de la firma este lunes y ya están agotando existencias. ¿Qué tienen para que hayan causado semejante furor? Pues un color veraniego, un corte que estiliza la figura y que son 100% combinables con cualquier blusa o top de verano. Vamos, que serán nuestros pantalones comodín de aquí al resto del año.

Estos pantalones de nueva colección de Zara han causado furor y están agotando existencias a solo dos días de estar a la venta pinit

Son un modelo en color crudo, altos de cintura y de pierna ancha, con largo tobillero perrfecto para poder llevarlos también con sandalias planas (aunque nos encantan con alpargatas de cuña). Se abrochan delante con cremallera y botón y lo mejor es su composición: 98% algodón y 2% elastano. El algodón es lo mjeor para el verano y esa pizca de tejido elástico es la perfecta para que se adapten al cuerpo y puedan hacer esa silueta espectacular que buscamos. Cuestan solo 29,95 euros y aunque en un principio había tallas desde la XS hasta la XL, alguna ya se está empezando a agotar. En S ya no quedan, pero te puedes apuntar a la lista de espera.

Pantalones de algodón de Zara (29,95 euros). pinit

Sus trabillas en la cintura hace que le puedas añadir un cinturón y llevarlos con cualquier top o body este verano. Los puedes estrenar ahora con una camisa o chaqueta de entretiempo y apostar por los tirantes cuando avance el calor.

Date prisa porque desde que salieron a la venta este lunes, han sido los favoritos de las amantes del shopping.