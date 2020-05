11 may 2020

Nos hemos aficionado a los pantalones y no se nos ocurre otra prenda mejor para salir a dar los paseos de rigor por las tardes. Eso sí, los queremos cómodos -ya tenemos fichados algunos vaqueros-, en un color neutro que pegue con todo y que queden bien con nuestra segunda prenda favorita para este tiempo, los tops. Y cuando pensábamos que ya teníamos los pantalones perfectos, esos que sientan como un guante (fichados en Zara), resulta que están agotadísimos. Ok, no pasa nada, tenemos plan B. Hemos encontrado otros muy parecidos e incluso mejor que los originales. Son de Stradivarius y cuestan poco más de 25 euros. ¿Te vas a quedar con las ganas de comprobar el tipazo que hacen?

Los pantalones de los que hablamos son estos. En color beige clarito, de corte culotte, tienen la cintura alta con bolsillos en la parte de atrás. Se abrochan con cremallera y botón y tienen el bajo deshilachado. Son de algodón en un 99% de su composición, con un 1% de elastano, por lo que se convierten en la opción más cómoda del verano. Se ajustan al cuerpo sin apretar en exceso. Solo lo justo para adaptarse a la silueta y hacer un efecto óptico reductor en la zona de la tripa que no pasará desapercibdio. Además de una costura trasera estratégica para realzar los glúteos.

Pero tenemos una mala noticia y es que llevan el mismo camino de agotarse que los de Zara. ¿Cómo no van a hacerlo si sientan de maravilla, pegan con todo y solo cuestan 25,99 euros? En un princiio han sacado tallas desde la 32 hasta la 42 pero ya se han agotado en 34, 36 y 40. ¡Y el resto de las tallas van por el mismo camino!

Que no te pase lo de siempre y esta vez puedas tener a la primera los pantalones comodín del verano. No sabemos si los van a reponer y, aunque también están disponibles en blanco y en ese tono quedan tallas, más vale pájaro en mano.