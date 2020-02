3 feb 2020

Pocos trajes vas a encontrar que te lleven a tantos sitios como este y de una manera tan estilosa. De hecho, las tallas más grandes están desapareciendo rápidamente de la tienda online de Zara, y no solamente porque Mery Turiel lo haya lucido ya en su perfil de Instagram. Lo cierto es que no tenemos demasiadas ocasiones de hacernos con un conjunto de americana y pantalón tan versátil como este. Gracias a una silueta súper precisa, que evita totalmente los excesos de lo oversize que tanto se llevan ahora mismo, este look te puede servir para vestir como impecable invitada a cualquier evento formal, pero también para superar cualquier entrevista de trabajo que tengas por delante. No falla ni en lo formal ni en lo rutinario. Y el color morado es una maravilla.

El traje morado con pantalón flare y americana corta es de Zara.

La decisión de diseño fundamental que hace que este traje sea tan excepcional es la americana, con un estudiadísimo largo justo hasta la cadera que sofistica muchísimo el conjunto. Se trata de una blazer con solapas, bolsillos de vivo en el pecho y un cierre frontal cruzado con botones metálicos que, además, está muy bien de precio: 49,95 euros. Lo mejor es que si te la pones con vaqueros, va a funcionar perfectamente también.





Los pantalones también tienen su detalle de diseño que les permiten destacar y sofisticar una silueta conocida: llevan el bajo terminado en evasé, un ligero flare que estiliza la pierna y permite lucir cualquier tipo de zapato o sandalia. Por lo demás, el pantalón tiene el tiro alto, cintura interior elástica y un precio ajustado: 25,95 euros. No esperes más: este traje va a volar de la tienda online de Zara.