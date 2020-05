7 may 2020

Compartir en google plus

Los monos y los vestidos son las prendas del verano, no hay dudas. Son fresquitos y por norma general muy cómodos, lo que los convierte en la prenda perfecta para llevar durante el día a día. María García de Jaime lo sabe y se ha pasado por la nueva colección de Zara para hacerse con un mono tipo vestido ideal que hace competencia a estos dos rebajados y llenos de tendencia. La influencer acostumbra a descubrirnos ropa súper ponible y es una fiel clienta del gigante de Inditex. Después de arrasar con el conjunto de punto y con el vestido estampado, la instagramer ha enamorado a sus seguidores con este minivestido de cuadros.





VER 10 FOTOS ¡Olvídate de pensar en looks complicados! Monos cómodos y que disimulan barriga ideales para el día a día

María García de Jaime ha actualizado su perfil de Instagram con un look que ha gustado mucho a sus 'followers'. En la imagen, la influencer aparece con lo que parece un vestido de corte mini de cuadros vichy. Sin embargo, se trata de un mono tipo vestido en color blanco y negro que forma parte de las cosas nuevas que han llegado a Zara. Es un diseño ideal no solo por su estampado tendencia, si no también por su cuello en pico tipo babero y los pequeños volantes que lo forman. Prenda que al parecer ha tenido mucho éxito ya que en la web ya está agotado en casi todas las tallas.

Cuesta 29,95 euros y es una compra asegurada ya que puedes usarlo en un sinfín de ocasiones y tiene pinta de ser muy cómodo. De hecho María optó por combinarlo con unas zapatillas blancas de eseOese, dejando claro que es perfecto para llevarlo como look cómodo, pero sin perder el estilo. Su corte fluido y su manga corta hacen que sea una prenda fresquita para el verano que también puedes conjuntar con unas sandalias o unas cuñas de esparto para usar en una noche de verano. ¡Lo queremos!