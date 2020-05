11 may 2020

Da igual que estemos en plena pandemia mundial, Zara continua arrasando con sus prendas y sacando a la venta éxitos que triunfan en muy poco tiempo. Si hace unos días se agotaba este vestido blanco que han elegido algunas novias para casarse, ahora lo ha vuelto a hacer con un modelo mucho más ponible. Un vestido de punto que hace la competencia a este también de Zara que llevó Sara Carbonero y que ha desaparecido en cuestión de días. ¿El motivo? Su diseño original que ha gustado tanto que ya tiene una lista de espera por la que vale la pena esperar.





¿Quién dijo que ya está todo inventado? Para el gigante de Inditex no hay imposibles y siempre consigue sorprender a sus clientas más fieles con prendas nuevas y originales que no dudan en comprar. Y entre la nueva colección de Zara hay un vestido que ha triunfado y no es para menos. Se trata de un modelo largo de punto de canalé con escote redondo y tirantes anchos y con falda acampanada que cuesta 39,95 euros.

Un modelo ideal al que solo hace falta añadir unas sandalias planas si lo quieres usar en un look cómodo o unas de tacón si prefieres lucirlo en una noche de verano. Y es que su tono y diseño hacen que se lleve todo el protagonismo y no necesites complementos llamativos para conseguir un lookazo. Además, su tejido es de esos que tiene una perfecta adaptación a la silueta por lo que será una de las prendas más cómodas de tu armario y de las que mejor te sienten.

A pesar de no ser una de las prendas más asequibles de Zara, e vestido ha conseguido el récord de agotarse en el menor tiempo posible. En pocas horas la web de la firma había agotado existencias en sus tres tallas disponibles: S, M y L. Si como nosotras, eres de las que ha llegado tarde, no te preocupes, porque como ocurre en un sinfín de ocasiones, Zara te da la posibilidad de apuntarte a su lista de espera para que te avisen cuando vuelva a estar disponible. De momento y según indican en la web, parece que volverá en la talla S y M. ¡Atenta si quieres hacerte con él!