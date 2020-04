30 abr 2020

No hay nada que nos guste más para el verano que un bonito vestido blanco. Y no somos las únicas, también han enganchado a influencers com Mery Turiel o Violeta Mangriñán, entre otras. Pero hay uno en la nueva colección de verano de Zara que nos gusta especialmente y que aún vamos a tardar un tiempo en tener. ¿La razón? Está agotadísimo y tiene una larga lista de espera en todas las tallas. Es de tejido rústico, un original escote y de corte evasé. El vestido comodín perfecto que no te quitas en todo el verano.

Este vestido blanco de Zara en tejido rústico ya tiene lista de espera. pinit

El vestido cuesta 39,95 euros y había tallas desde la XS hasta la XXL. No queda en ninguna pero sí te puedes apuntar por mail y te avisarán cuando reciban la tuya. Repondrán en todas menos en la XL. Y es que avisamos desde aquí, no da mucha talla.

¿Y cuál será el motivo de que se haya agotado tan rápido? En la redacción circula una teoría y tiene mucho sentido. Una vez que salgamos de confinamiento y se puedan celebrar bodas de nuevo, se harán de una forma muy diferente: en la intimidad. Por eso todos los festejos y los grandes vestidos pierden protagonismo y muchas novias eligen vestidos sencillos para darse el sí quiero frente a sus más allegados. Y tenemos que reconocer que este modelo de Zara es perfecto para eso. Las novias que se hayan hecho con él, triunfarán. Y no somos las únicas que piensan así, las wedding planners de Petite Mafalda lo han publicado en su perfil de Instagram. ¡Es un vestido de novia low cost ideal! Y lo dicen hasta las expertas.

Pero si lejos de para casarte, quieres un vestido especial para estrenar este verano, tenemos un plan B. Es este otro modelo de tejido rústico con un corte muy parecido al anterior, colo que en color azul y con un escote algo distinto. También es de Zara, cuesta lo mismo (39,95 euros) y tiene disponibles todas las tallas, desde la XS hasta la XXL. Viendo el éxito del antreior, si te gusta, no tardes en comprarlo.

Vestido azul de Zara, en tejido rústico, de la nueva colección de verano de la firma (39,95 euros). pinit

Quién sabe, igual también sirve para una boda sencilla, puede ser tu 'algo azul'.