30 abr 2020

Paula Echevarría es una gran seguidora de las tendencias, siempre actualiza su armario a la última y no hay moda que se le escape. Y a pesar que sus looks de estar por casa son los más reales, esta vez no ha podido resistirse al que se ha convertido en el estampado de la cuarentena: el tie-dye. Customizar la ropa destiñendo las prendas se ha convertido en el plan más fashion del confinamiento gracias a las influencers. Ellas han hecho que se vuelva a convertir en tendencia como ya ladelantó Mery Turiel con esta sudadera. Ahora ha sido la actriz, quien se ha unido a él confesando que es su estampado favorito.





Paula Echevarría ha hecho del espejo de su habitación su nuevo fondo para compartir sus looks. A falta de calle por el confinamiento, a la actriz no le ha quedado más remedio que enseñar aquello que viste para estar en casa con fotos hechas por ella misma y frente a un espejo. La falda de Zara o el jersey de menos de 20 euros son algunos de los estilismos que más éxito han tenido, sin embargo ha sido el conjunto de tie-dye el que más ha gustado a sus seguidores.

"El #tiedye ha vuelto! Con lo que me gusta!!!!", escribió Paula en su perfil de Instagram junto a una imagen en la que aparece con un conjunto de este estampado ideal. Un look formado por un short y una sudadera de corte oversized en tonos azules y blancos de All That She Loves, una firma española que ha ya ha agotado existencias de la sudadera que cuesta 115 euros. El pantalón, que cuesta 100 euros, todavía está disponible en la web de la marca, que tiene el conjunto también en verde y salmón y otras prendas con el estampado del momento.