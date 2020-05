19 may 2020

Compartir en google plus

El revival de la tendencia de los años 70 nos ha traído uno de los accesorios estrella de esta temporada: los pañuelos. Imprescindibles en el armario de las abuelas (ya no tanto de las madres), retornan hoy a la zona más trendy de la moda con ecos que siguen siendo retro. Definitivamente, no vamos a llevar pañuelos de manera especialmente novedosa. Los que sí pueden ser radicalmente distintos son los looks en los que podemos integrarlos, consiguiendo un choque entre los tradicional y lo rabiosamente contemporáneo que puede ser más que interesante. Aún así, la propuesta cien por cien clásica tiene hoy una vigencia innegable. tanto, que la manera más cool de llevar el pañuelo esta primavera lo utiliza para cubrir la cabeza completamente y ajustado al cuello. Si lo combinamos con unas gafas de sol 'cat eye' le ponemos la guinda a una presencia totalmente hollywoodiense.

Una idea genial: simular un microfajín con el pañuelo. pinit

Atentas a los pañuelos porque pueden, además, servirnos como elemento de color que ropa un look monocromático: por ejemplo, los accesorios negros contrastados con el outfit blanco en nuestra primera propuesta. También vienen en nuestra ayuda cuando requerimos un rasgo de color vivo en un outfit que tenga un tono apagado. Atención a cómo lo usa esta influencer: ajusta un pañuelo de color rojo vivo en la cintura, justo por encima de la cinturilla del pantalón vaquero. A modo de microfajín queda fantástico.





VER 7 FOTOS Te demostramos que los pañuelos no solo se llevan en el cuello

El pañuelo al cuello suele moverse bastante, pero si lo llevas tipo corbata puedes olvidate de él durante todo el día. pinit

Nuestra tercera opción resulta, también, de lo más práctica: te ayudará a actualizar con un color vibrante y primaveral cualquier chaqueta de invierno o entretiempo que quieras seguir utilizando algunas semanas más. La clave está en el tipo de lazada. En vez de llevar al pañuelo al cuello tipo fular o dejándolo suelto (con lo incómodo que es estar recolocándolo constantemente), podemos simular una corbata tamaño XL. Queda súper original y podemos olvidarnos de él durante el resto del día.