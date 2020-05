24 may 2020

Las camisetas lenceras son un 'must' verano tras verano. Con una blazer para los looks de entretiempo o con una falda midi para las noches m√°s calurosas, es un b√°sico imprescindible de armario para cuando llegan las altas temperaturas. Ahora que toda Espa√Īa se encuentra en la fase 1 de la desescalada, es el momento perfecto para lucir nuevos looks en las terrazas. Y hemos encontrado tres prendas perfectas que puedes combinar con -casi- todo tu armario. Ya nos pas√≥ con los tres vestidos de flores de Lefties, ideales para el d√≠a a d√≠a: ca√≠mos rendidas. Y ahora, lo hemos hecho ante estas tres camisetas rebajadas.

Se trata de tres modelos, en blanco, en rosa y otro con estampado de lunares, que comparten una blonda de encaje negro en la parte del escote. Cuestan 4,99 euros en Lefties (¬°Nos llevamos los 3!) y est√°n disponibles desde la talla XS hasta la L.

Ya sea para hacer la compra o para quedar con tus amigas, todas las combinaciones se merecen un 10. Con tus pantalones negros favoritos, una mini falda de flores, o incluso, debajo de una camisa oversized, es un imprescindible en cualquier armario veraniego y adem√°s, a un precio muy muy low-cost.

¬ŅQu√© m√°s podemos pedir?