26 may 2020

A estas alturas de la primavera lo tenemos clarísimo: los pantalones cortos son desde ya la estrella de la temporada de calor. No podemos pensar en otra prenda más práctica para pasar estos meses, pues resulta ligera pero sin la incomodidad propia de la minifalda. Además, tiene un espíritu masculino que nos viene fenomenal a la hora de conseguir looks interesantes, que contrasten feminidad y masculinidad. Contamos, además, con una oferta amplísima de colores, estilos y texturas, de manera que vas a poder jugar con todo tipo de efectos. ¿Que buscas un look totalmente informal? Shorts vaqueros. ¿Pretendes incluir un pantalón corto en tu armario para la oficina? Las bermudas de inspiración sastre son tu salvavidas. Y si quieres sorprender, opta por los ciclistas. Mira cómo los llevan en el 'street style'.

La opción ideal para la oficina: bermudas de inspiración sastre. pinit

Nuestra versión favorita del pantalón corto, el look que puedes llevar a la oficina, al 'after work' y hasta a una cena informal, es con bermudas. Es el diseño que más ha sorprendido en las colecciones de verano y el que supone realmente una novedad en nuestros armarios. Esta temporada tienes que tener un traje de bermudas con trench o americana sí o sí. Tú eliges el color, pero si optas por un tono pastel o azul cielo, acertarás al cien por cien.





Los shorts vaqueros vuelven a la tendencia, a ser posible rotos. pinit

Dentro de la recuperación que la tendencia está haciendo de los looks clave de los años 90, puede que este sea el más complicado de llevar. Hablamos de los shorts más cortos o microshorts, además con los desgarrados estratégicos de aquellos años del grunge. Imprescindible darles un toque de estilo eligiendo un diseño de cintura alta y complementos de altura.

Los pantalones ciclistas no se han ido: puedes recuperarlos para el día y la noche. pinit

Los pantalones ciclistas no son ninguna novedad, pues el clan Kardashian logró que se convirtieran en tendencia hace meses. Hoy podemos recurrir a ellos con más normalidad, pues no son ya territorio 'celebrity' y se amoldan a todo tipo de looks. Esta primavera se impone recuperarlos con otra de las prendas estrellas de la temporada: la americana, mejor ligeramente oversize. de hecho, este look del street style es fantástico y está compuesto íntegramente con prendas que probablemente están ya en el fondo de armario. ¿Ves como no siempre hay que pensar en comprar?