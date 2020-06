2 jun 2020

Compartir en google plus

Es cierto lo que advierten todos los especialistas en tendencias: aunque es cierto que aún podemos destacar ciertas prendas o estilos que son favorecidas por las colecciones, hoy se lleva casi de todo. De hecho, hasta podemos llevar lo que se considera directamente pasado de moda de una manera irónica, por un puro deseo de distinción. Sin embargo, eso no significa que la influencia de moda vaya a ceder ni un centímetro en su relevancia: las fotografías de las influencers globales nos siguen inspirando muchísimo. De hecho, nos permiten no dedicar ni un segundo a pensar en estilismos que ellas ya han demostrado que funcionan. Nuestra protagonista aquí es la falda pareo en múltiples expresiones, una de las prendas estrella de las colecciones de verano. Sin embargo, lo que nos interesa es ver qué tipo de looks construyen Emili Sindlev, Alexandra Pereira y otras influencers con esta pieza. Te van a convencer.

Emili Sindlev lleva una original falda a la rodilla con cierre pareo. pinit

Emili Sindlev lleva uno de nuestros estilismos favoritos con falda que cierra tipo pareo, en este caso en un lateral. Su decisión de estilo está clara: si optamos por una falda sofisticada por su tejido o su estampado, lo ideal es contrastar con una camiseta, lo más sencilla posible. Eso sí: tenemos que llevar sí o sí zapatos altos para que el contraste sigue haciendo su magia.





VER 10 FOTOS Diez faldas midi que te harán parecer más alta

Alexandra Pereira combina una falda pareo con cierre frontal de Zara con un body. pinit

Alexandra Pereira tiene un estilo muy distinto al de Emili Sindlev, menos aventurado pero siempre efectivo. Su opción no tiene ningún tipo de riesgos: combina una falda pareo con cierre frontal de Zara con un body, en su gama de colores favorita. De hecho, podríamos cambiar las sandalias de tacón por otras bajas o zapatillas y el look no sufriría demasiado. Funciona, pero la verdad es que nos resulta menos emocionante.

La americana hace que puedas llevar sin problemas una falda pareo que podría ser sencillamente un pañuelo. pinit

Una buena opción para combinar la falda pareo, sobre todo si vas a echar mano de un diseño muy corto o más bien deportivo, es combinarla con una americana oversize. El contraste queda espectacular porque son dos prendas de universos absolutamente distintos. Además, gracias a la americana podemos optar por unas sandalias altas o refugiarnos en nuestras zapatillas favoritas: la blazer lo aguanta todo. Es, sin duda, nuestro look favorito para este fin de semana. ¡A por él!