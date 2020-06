3 jun 2020

Compartir en google plus

Algunas tenían sus dudas de que el top sujetador llegara a triunfar en la calle tanto como lo ha hecho en las colecciones de verano de la alta moda y en los perfiles de Instagram de las influencers. La reticencia tiene su razón: no es una prenda para todas ni para llevar a todas partes. Pero tampoco es tan arriesgada como parece, y la prueba está en los estilismos con este tipo de top que estamos viendo en los 'feed' de la influencia de moda internacional: es el contrapunto perfecto para combinar con trajes pantalón, americanas oversize o chaquetas de cuadros. Además, la tendencia es lo suficientemente amplia como para que puedas recurrir a un sujetador minúsculo o echar mano de una pieza deportiva que tenga mucha vocación exterior. Vas a conseguir un toque sexy lleves el que lleves.

El mejor acompañante de un top sujetador es un traje oversize. pinit

La regla del top sujetador está clara: de su tamaño dependerá que lo puedas llevar tranquilamente a todas partes o que te lo tengas que pensar. Si es realmente pequeño, como el que vemos en el look con la americana color aguamarina con el bolso acolchado a juego, te conviene pensarlo. Igual la oficina, o cualquier cita laboral, no es el lugar adecuado para lucir una prenda así. Con una traje oversize, sobre todo s mantenemos la chaqueta con un botón abrochado, podría pasar la prueba del algodón de la oficina. Eso sí: si en tu profesión la etiqueta es estricta, ni lo sueñes.





VER 11 FOTOS Once cropped tops noventeros de Zara para presumir de figura esta temporada

Las dos piezas clave de este look son súper tendencia: el top sujetador y las sandalias de tiras inspiración trekking. pinit

Aunque la tendencia favorece los tops que evocan directamente a los sujetadores, incluso a los diseños más lenceros, confesamos que nos encanta el recurso a los sujetadores deportivos que están a medio camino del top crop. Quedan fantásticos en looks deportivos con pantalones mil bolsillos, de chándal o en tejidos técnicos, pero también con vaqueros. De hecho, permite lucir las rústicas camisas y chaquetas de cuadros con un toque sexy que no sienta nada mal. Y el look sigue siendo tan cómodo como si lo llevaras con una camiseta.