Va a ser la prenda protagonista de los meses de calor que nos esperan. Los microtops, ya sean extremadamente cropped o, directamente, con la forma lencera del sujetador, van a viralizarse y a entrar en los armarios más insospechados. De hecho, tiendas del low cost como Zara ya proponen estilismos que van a convencer a las más incrédulas, gracias a combinaciones súper estilosas con camisas oversize a juego. El look que, sin embargo, se va a llevar el premio a la popularidad es el que combina microtop y americana, un mix sugerente que permite controlar la cantidad de piel que se muestra. Teresa Bass lo domina a la perfección. De hecho, logra un outfit impresionante con un sencillo sujetador y una americana de raya diplomática.

Nos gusta muchísimo el recurso de Teresa Bass para sumarse a la tendencia del top sujetador: lanzarse, directamente, al cajón de la ropa interior y elegir uno de esos diseños que te apetecería mostrar. Ella ha seleccionado un sujetador de Tezenis de la pasada temporada, con la copa de encaje. Un acierto total, pues el contraste entre la feminidad total del encaje y el estilo masculino y sobrio de la americana es maravilloso. Si lo ves muy atrevido plantéatelo así: no tienes porqué llevar la blazer totalmente abierta: abrochada y mostrando menos piel también funciona.





Aunque el sujetador lo tienes ya probablemente en el cajón de tu ropa interior, es probable que te estés planteando comprar una americana de raya diplomática, un diseño totalmente masculino que esta temporada está en tendencia. La blazer que lleva Teresa Bass es de Please Fashion y lleva botonadura sencilla, solapas de punta y bolsillos (179 euros). En el low cost no quedan ahora mismo americanas negras, pero sí tienes dos opciones en gris, una en mango (79,99 euros) y otra más clara en H&M (29,99 euros). No te lo pienses.