6 jun 2020

Los looks de Nuria Roca son siempre un auténtico éxito. ¿La prueba? Los estilismos que está eligiendo estas semanas para acudir a 'El Hormiguero' programa donde colabora. Ya nos creó una necesidad imperante hace unas horas con unos pantalones animal print ideales que pegan con todo (y que no te vas a creer de dónde son). Y ahora, en su última publicación de Instagram ha demostrado que una falda satinada en un color neutro tiene mil vidas: y eso es lo que está ocurriendo con su modelo del año pasado, de Massimo Dutti, que llevó en 'El Hormiguero', combinado con una camiseta blanca con pedrería en el escote demostrando, que a veces, menos es más cuando hablamos de looks primaverales.

Para esta ocasión, en un estilismo mucho más sencillo, Nuria ha decidido sacar la falda del armario y combinarla con una camisa blanca con palmeras bordadas en azul, unas sandalias marrones y un bolso en el mismo tono, pero con detalles en azul turquesa.

Ha sido la propia Nuria quien ha explicado en la publicación de dónde es cada prenda, "Para lo que me preguntáis por... lo que llevo os lo pongo por aquí...

La camisa es de Antik Batik Paris de esta temporada

La falda de Massimo Dutti de la temporada pasada

Las sandalias son de Ash de hace un par de años

Y el bolso es de Missoni de hace muuuucho tiempo", escribía la periodista.

Hemos encontrado la blusa en la página web de la firma y cuesta 130 euros. Está disponible desde la talla 36 a la 42 y es un básico de armario con un punto veraniego, ideal para combinar con vaqueros o cualquier falda.

¿Qué te parece el look?