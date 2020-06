4 jun 2020

Nuria Roca se ha propuesto arrasar con los looks que lleva en 'El Hormiguero' y sin ninguna duda lo está consiguiendo. Desde que terminara la cuarentena, la presentadora ha triunfado con cada prenda que ha lucido en el programa, recibiendo muchos halagos en su perfil de Instagram. El vestido que más favorece y adelgaza, la falda midi de Massimo Dutti y hasta trucos de estilo como este complemento que transformar un look. Y aunque en muchas ocasiones es ropa asequible para todos, esta vez Nuria ha sorprendido a sus seguidores confesando de dónde proviene una de las prendas que ha llevado en un look 'vintage'.

Y es que la escritora acostumbra a compartir con sus más de 600.000 'followers' los detalles de los looks que saca tanto en televisión como los que usa para salir a la calle para que cualquiera pueda copiárselo. Sin embargo, esta vez se trataba de un estilismo con prendas antiguas que ya no están disponible. Un outfit protagonizado por unos pantalones de corte culotte de estampado animal que, según ha confesado ella, los compró en un mercadillo de Nueva York. Sí sí, has leído bien. Una muestra más de que no hace falta invertir mucho dinero para ir ideal.

Y los pantalones no solo nos encantan por el atrevido estampado que parece no pasar de moda nunca, si no también por lo cómodos que son. El estilo culotte caracterizado por una pernera ancha, su talle alto y su tejido elástico hacen de estos pantalones una prenda súper ponible para el día a día con sandalias planas o sneakers, o para la noche con taconazo, como demostró Nuria.

Y es que la colaboradora los combinó con una camisa negra antigua y añadió su habitual toque de color con unos salones en color rosa flúor de Yves Saint Laurent que ya ha llevado en más de una ocasión. Un tono que conjuntó con un labial fucsia de la misma marca y un collar de cadenas dorado muy llamativo. ¡Lo más!