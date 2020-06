11 jun 2020 sonia gómez

No rechaces las faldas pareo porque se han convertido en la nueva obsesión de las influencers internacionales (y de Alexandra Pereira), quienes saben muy bien que no tienes que ir a la playa para llevarlas. Sus posibilidades se han multiplicado y ahora combinarlas con unas sandalias de tacón y una americana de lino se ha convertido en una opción mucho más que válida incluso para volver a la oficina este verano.

En concreto, la influecer española no ha dudado en sacar partido a una falda blanca con cierre frontal tipo wrap y de corte midi de la nueva colección de Zara porque sienta como un guante, adelgaza y es perfecta para presumir de piernas bonitas.





Una prenda básica muy versátil que se encargará de todos los "¿qué me pongo?" de la temporada estival. Porque es tan cómoda, tan fácil de combinar y tan femenina que la vas a querer llevar puesta de la mañana a la noche.

Alexandra la ha lucido en dos outfits totalmente diferentes pero el último nos ha conquistado por su juego de tonos pasteles con una camisa lila, un bolso de mano acolchado y unas sandalias de suela cuadrada, ambos complementos en color azul bebé. ¿Has pensado lo mismo que nosotras? Este podía ser tu próximo look de invitada con el que acertarás de pleno.

El segundo look de la instagramer no tiene ningún tipo de complicación: relaja la gama de colores (su favoria) y crea un conjunto bicolor con el blanco tan favorecedor de la falda pareo y el tono nude en un body con tirantes de nadadora, bolso de mano y de nuevo, las sandalias con suela cuadrada que no han pasado desapercibidas en las nuevas colecciones.

La mala noticia es que esta falda blanca de Zara de tiro, que cuesta 29,95 euros, está ya agotada en las tallas XS, S y M. La L, XL y XXL siguen disponibles pero estamos seguras que no por mucho tiempo. ¡Corre que vuela! (O apúntate desde ya a su lista de espera).