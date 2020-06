11 jun 2020

Con cazadora de cuero, camiseta blanca y pantalón vaquero negro. Así hemos visto a Marta Carriedo en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Una apuesta que demuestra que los looks de Grease siguen siendo tendencia cuarenta años después.

Imposible verla y no pensar en los looks cañeros que le vimos a John Travolta en uno de los musicales más famosos de todos los tiempos, dirigido por Randal Kleiser. ¿No te parece increíble que la cinta se estrenara en 1978?

Aquí John Travolta, joven y lozano. ¡Ya han pasado más de 40 años desde que se hiciera esta foto! pinit

Con tintes rockeros y una marcada estética años 50, este clásico del cine nos sigue dejando looks de inspiración que van mucho más allá de las faldas con volumen en colores pastel y los pañuelos en el cuello de la Sandy más edulcorada o los escotes off the shoulders y el abuso de vinilo de su versión más fatale. Porque sí, nos fascina el diseño de vestuario que preparó Betsy Coz para Olivia Newton-Jonh y el resto del elenco femenino pero no perdemos de vista el trabajo que hizo Bruce Walkup con los chicos.

Aquí Danny Zuko y parte de la panda masculina. pinit

Así que si te levantas un día con ganas de lucir un look con reminiscencias masculinas, súmate a esta propuesta que está elaborada a partir de prendas básicas que todas tenemos en el armario. Eso sí, sigue el ejemplo de Marta Carriedo y sustituye el pelo engominado de Zuko por un moño bajo (si no sabes cómo hacerte uno resultón, lee un poco más abajo que te damos las claves de Rocío Osorno) ¡y no olvides las gafas de sol!