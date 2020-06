10 jun 2020

Rocío Osorno es experta en looks de invitada y día tra día lo demuestra con las imágenes que publica en su cuenta de Instagram. Desde outfits con un sencillo vestido de Zara, hasta los que protagonizan prendas que ella misma diseña, siempre acierta. Pero no es solo la ropa la que hace que triunfe, si no también la parte beauty y los peinados cobran un gran protagonismo. Y si la coleta súper original de Teresa Andrés o las ondas Hollywood de Dulceida te enamoraron, espera a ver el sencillo recogido que ha propuesto la sevillana. ¡Fácil y muy rápido!

La diseñadora suele usar para acompañar a sus vestidos de invitada un recogido bajo que ella misma se hace. Un peinado por el que sus seguidores muchas veces preguntan y que Rocío ha enseñado como realizar a través de un vídeo tutorial que ha compartido en su perfil. Y nos hemos dado cuenta de que es mucho más fácil de los que pensábamos. Se trata de un simple moño al que añade un sencillo paso consiguiendo un resultado más sofisticado y original.

Rocío primero sujeta todo el cabello en una coleta baja que después enrrolla sobre sí misma consiguiendo un moño bajo y semidespeinado que sujeta con una goma del pelo. Después suelta ligeramente la presión de la goma llevándola hacia abajo para dejar un espacio entre la cabeza y el coletero. Por último, separa ese espacio dejando un hueco por el que introduce el moño dándole la vuelta. De esta forma consigue un recogido bajo con un efecto ideal.

Un peinado que como la influencer ha demostrado se tarda en hacer poco segundos y que ella también propone para llevarlo a diario. Y es que es una forma de recogerte el pelo de manera cómoda olvidándote de la clásica coleta y sin marcar demasiado el cabello.