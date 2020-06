12 jun 2020

Estamos obsesionadas con las camisetas, lo reconocemos. La culpa no es nuestra, sino de todas esas influencers globales que nos han demostrado que el mix más cool del verano incluye una falda o un pantalón de híper lujo (con estampado sofisticado, en tejidos destelleantes como el satén o con patrones de gran tendencia como el cierre pareo) y una camiseta de algodón. Pero no cualquier camiseta: tiene que llevar una ilustración, un motivo o un mensaje especialmente relevante, original o retro. Lo más fácil es recurrir a los motivos psicodélicos y las tipografías de los años 70 o a las camisetas vintage. Lo cierto es que no es fácil encontrar t-shirts actuales y que se salgan de las ya más que vistas camisetas de merchandising del pop y del rock. Por eso esta propuesta de Teresa Bass nos ha llamado tanto la atención: ha encontrado la camiseta perfecta desde todos los puntos de vista.

La fantástica camiseta de Teresa Bass con la pintura del "influencer" Caravaggio. pinit

El mensaje de la camiseta es fuerte: sobre ella se impresiona la pintura de Caravaggio "Judit y Holofernes" (1599), pero presentada irónicamente: como si el tremendista pintor italiano fuera un influencer de Instagram más. De hecho, su post con el impresionante cuadro recibe likes de otros maestros de la pintura, que además dejan sus comentarios. "Bonito cuadro" dice Velázquez. "Que no pare lo clásico", apostilla Rubens. "Tan barroco" comenta Vermeer. Rembrandt es el mas fan "Enamorado", dice. Recordemos: se trata de una pintura de inspiración bíblica (del Antiguo Testamento) que muestra al general Holofernes al momento de ser decapitado por Judit, la mujer que lo sedujo en menos de una noche. El diseño es de la firma Default y tiene esta camiseta y otras que también juegan con pinturas clásicas de la historia del arte rebajadas. Si quieres llevarte esta, la tienes por 26,95 euros.

La pintura tiene su trascendencia para el feminismo y la pintura en general, pues encontramos a una mujer interviniendo en una guerra (en este caso la invasión por parte de las tropas asirias de la ciudad de Betulia) y ejerciendo la violencia, un acto que en época de Caravaggio escandalizó muchísimo. Un siglo más tarde, Artemisia Gentileschi pintó otra versión de la misma historia, "Judit decapitando a Holofernes" (1620), en la que el degollamiento era aún más expresivo, con las mujeres en una actitud menos delicada y evidenciando la tensión del momento. En 1820, Goya pintaría otra versión de la escena dentro de sus "Pinturas negras", ya en avance del expresionismo.