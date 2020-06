15 jun 2020

Como llevamos años siguiéndola, lo tenemos clarísimo: cada vez que Sara Carbonero se pone un vestido negro, acierta de pleno con la tendencia de la temporada. En serio: no hace falta mirar mucho más para convencernos de que estamos ante uno de los vestidos más influyentes del año. De hecho, tiene una de las tendencias que as a empezar a ver por todas partes en cuanto el buen tiempo lo permita: esos hombros al aire que convierten esta pieza en un look sexy y delicado a la vez. Se trata de un tipo de escote que favorece especialmente a la nueva Sara y a todas las mujeres que optan por el pelo corto, pues deja ver perfectamente cuello y clavícula. Si tienes melena, ya sabes: con este tipo de look, mejor recogida.

El vestido Travis de Slowlove que lleva Sara Carbonero tiene una silueta ajustada. pinit

El vestido que lleva Sara Carbonero tiene dos particularidades que nos interesan: ajusta a la silueta, con lo que favorece tanto a las que tienen curvas como a las que no; y tiene un espíritu más minimalista que híper decorado, con lo que podemos combinarlo con todo tipo de accesorios y hacer que funcione durante el día o para la noche. De cara a los estilismos es un folio en blanco (bueno, en negro). Además no es nada caro: cuesta menos de 50 euros (45 euro) en la tienda online de Slowlove, la marca de Sara. Si lo buscas, es el vestido Travis.





Sara Carbonero es nuestra influencer de referencia en vestidos negros. pinit

El vestido Travis de Slowlove que lleva Sara Carbonero es completamente elástico y va fruncido, además de incluir un certificado de sostenibilidad GRS, que es el uno de los más completos del mercado: verifica no solo que está confeccionado con textiles reciclados, sino que la producción, el impacto medioambiental y químico y las condiciones laborales que hay detrás de la fabricación del producto están legalmente controladas. Nos parece importantísmo que Sara incluya en su tienda este tipo de certificaciones. Cada vez nos fijamos más y las buscamos más.