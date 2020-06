26 jun 2020

Nuria Roca no deja de sorprendernos. ¡Lo hace hasta con sus trucos para tener una melena así de brillante! A pesar de que esta vez ha dejado las prendas flúor a un lado -como hizo con esta blusa tan bonita o con las sandalias de Zara-, ha apostado esta vez por los estampados llamativos. La presentadora ha dejado más que demostrado que lo de los básicos no son lo suyo y que lo llamativo es una parte esencial de sus looks. Sin embargo, esta vez no ha querido arriesgar en exceso y ha combinado una falda muy colorida con un top negro que ha encontrado en las rebajas de Mango.





La vuelta de Nuria Roca al El Hormiguero está siendo por todo lo alto. Tras el confinamiento, la presentadora se ha hecho con una sección de magia y humor en el programa que está siendo todo un éxito. Pero no solo eso, sus looks escogidos también. Tanto es así que no duda en compartir en sus redes sociales los detalles de cada prenda. Y pesar de que en su última aparición su falda ha sido lo que más ha llamado la atención, desde la redacción nos quedamos con el top: por su versatilidad, su diseño tendencia y sobre todo, su precio.

Nuria lució una falda midi plisada ideal de estampados geométricos en tonos azules, rojos y verdes de ANONYME designers. Un diseño que se llevaba todo el protagonismo del estilismo, por lo que la escritora optó por añadir como parte de arriba una prenda negra. En concreto una blusa de manga larga con mangas abullonadas de Mango y que hemos encontrado en sus rebajas. Una camiseta con el mismo diseño que la que ha llevado Nuria Roca, que costaba 9,99 euors y que ahora puedes encontrar por 5,99 euros. Chollazo, ¿verdad?

Pero lo mejor es que es una prenda muy ponible que puedes usar para tus outfits de día a día junto con unos jeans y zapatillas, pero que también puedes incluir en looks de noche combinándola con una falda más especial, como ha hecho Nuria. La presentadora añadió también unas sandalias de tacón nude de Azzedine Alaia, marcándose de nuevo otro lookazo televisivo.