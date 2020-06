18 jun 2020

El flúor, los colores alegres y los estampados llamativos se han convertido en los protagonistas de los looks de Nuria Roca en 'El Hormiguero'. La presentadora ha cogido el gusto a romper con lo sencillo y lo básico gracias a complementos que no pasan nada desapercibidos y prendas ideales. Las sandalias de Zara, estos pantalones de leopardo (que no vas a creer dónde ha comprado) o las botas de brilli brilli que combinó con una falda de Massimo Dutti son un ejemplo. Ahora ha vuelto a recurrir al truco estilístico del cinturón flúor para su último look protagonizado por una de las blusas más bonitas que ha llevado nunca.

La escritora sorprendió al aparecer en el programa de televisión con un look muy llamativo, pero que ha causado sensación en las redes. Nuria se ha convertido en todo un referente estilístico gracias a los outfits que lleva en televisión y esta vez ha optado por unos pantalones en azul claro de Essential Werp (225 euros) de pata de elefante. Un diseño de talle alto que lejos de darles todo el protagonismo, los combinó con una blusa estampada en color coral.

Una camisa con cuello de solapa y manga murcíélago con unos lunares en negro y blanco de Smile. Es ideal porque puedes atártela con un nudo, llevarla completamente suelta o por dentro del pantalón, como ha hecho Nuria. Cuesta 49,90euros y se encuentra disponible en diferentes colores y estampados. "Con el colorinchi por todo lo alto", escribió Nuria en su perfil de Instagram sobre el look, y es que además añadió al outfit un cinturón amarillo flúor de la misma firma que los pantalones.

Una combinación de colores muy llamativa que ha encantado a muchos, pero no tanto a otros. Algunos de sus seguidores se han mostrado en desacuerdo con este último look de Nuria, pero lo cierto es que nos encanta ver a la presentadora tan atrevida y colorida. ¡De diez!