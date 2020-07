13 jul 2020

No deberíamos mirar todavía la nueva temporada. ¿O sí? Mientras nos debatimos entre la novedad y el chollo, las nuevas prendas que merecen la pena, vuelan. Por eso estamos aquí para enseñarte las que realmente interesa ahora, aunque a veces no sea tan low cost como queremos. La nueva colección de Zara, check; la de Stradivarius, check; Sfera, también check. Y ahora le toca el turno a Uterqüe. Ya te hablamos hace unas semanas de una chaqueta de nueva colección de la firma de Inditex que parecía de costura. Pues bien, hoy te vamos a hablar de otra prenda de Uterqüe en la que merece la pena invertir: un mono amarillo al que le vas a sacar mucho partido. Porque es perfecto para ser la invitada de boda más original pero es que lo puedes seguir usando después para cualquier noche de verano. Merece mucho la pena y no queremos que te arrepientas de no haberlo comprado a tiempo porque ya hay tallas agotadas.





Mono amarillo con tejido textura y tirantes de lazo, de la nueva colección de Uterqüe. pinit

El mono del que hablamos es este, un modelo que aparentemente es sencillo pero que tiene toda la clase del mundo. En tejido grueso, en relieve y color amarillo satinado, nos encantan sus tirantes de lazo negro (que los puedes atar como más te gusten y a diferentes alturas) y su corte apto para todas las figuras. Recto en el cuerpo, con un corte a la altura de la cintura que luego ensancha y tiene cabida cualquier figura. Sobre todo si tienes mucha cadera, este mono te la va a disimular por completo. Una prenda que no puede ser más cómoda y estilosa a la vez y que además tiene un largo tobillero que no te obliga a llevar tacones.

El mono amarillo de la nueva colección de Uterqüe tiene una forma perfecta para disimular el ancho de la cadera. pinit

Estaba disponible en dos tallas, la S y la M, pero la más pequeña ya está agotada en web y es difícil de localizar en tienda en ciudades como Madrid. Su precio es de 119 euros. Un precio no muy bajo, pero sí perfecto teniendo en cuenta que lo puedes llevar como look de invitada de boda y luego sacarle partido para el look más especial de las noches de verano. Con unas sandalias negras, planas o de tacón, y un bolso de fiesta, conseguirás un look sofisticado con una prenda comodísima.